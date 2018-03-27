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Эксперт: в обороне сборная России по футболу совершает чудовищные ошибки
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Эксперт: в обороне сборная России по футболу совершает чудовищные ошибки 

RT на русском 1 час назад
Известный в прошлом советский и российский футболист Евгений Ловчев выступил с критикой в адрес игроков обороны национальной сборной страны, пропустившей в общей сложности шесть мячей в контрольных матчах с командами Бразилии и Франции. «В обороне сборная России совершает чудовищные ошибки. Всё идет от необученности игроков. Когда я совсем молодым приехал в футбольную школу в Москве, у меня каждый день была возможность следить за работой таких мастеров, как Нетто, Ильин, Исаев, Масленкин, Тищенко и многие другие. Они помогали нам и учили нас. Я не хочу обидеть Граната с Кудряшовым, но первый из Улан-Удэ, а второй — из Иркутской области. К сожалению, там сильных футболистов не появлялось, поэтому и сильной школе взяться неоткуда. Они стараются — бегают, прыгают, идут в отбор, но недоученность сказывается», — цитирует эксперта «Советский спорт».
По словам Ловчева, центральным защитникам сборной России не хватает скорости.
«А это уже огромный минус. В матче с Францией все много ошибались — особенно Нойштедтер и Гранат. Но на чемпионате мира им будет попроще, всё-таки в сборной Франции мастеров больше, чем у Саудовской Аравии или Египта», — добавил он.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проиграла Франции в контрольном матче.
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