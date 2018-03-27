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Мбаппе открыл счет в матче Россия — Франция
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Мбаппе открыл счет в матче Россия — Франция
Спорт-Экспресс
5 часов назад
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Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе открыл счет в контрольном матче против России. Форвард трехцветных сместился с левого фланга атаки, обыграл
Романа Нойштедтера
и пробил под опорную ногу
Андрею Луневу
.
Трансляция матча Россия — Франция
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