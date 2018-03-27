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Посмотрите видео с презентации Apple здесь
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Посмотрите видео с презентации Apple здесь 

iPhones.ru 4 часа назад
Фото: iPhones.ru
Посмотрите видео с презентации Apple здесьТолько что закончилась скромная презентация Apple. Ради демонстрации нового iPad компания не стала собирать журналистов и других медийных личностей в одном из собственных кампусов, не стала арендовать большой концертный комплекс, а встретилась с медиа в стенах одного из учебных заведений США.
Презентация не велась в прямом эфире на сайте компании, многие узнали подробности с мероприятия лишь по текстовым трансляциям и новостям.
Несколько минут назад на официальном канале Apple в YouTube выложили три ролика с прошедшего выступления.
Первое видео открывало презентацию и демонстрировало, что именно на обучении детей будет сделан основной акцент в ближайшие 60 минут.
Второй ролик демонстрирует ключевые преимущества нового iPad. По сути оно всего одно, это поддержка Apple Pencil.
Заключительное видео, которое закрывало мероприятие, показывает, как в идеальном мире, по мнению Apple, школьники делают домашнее задание по астрономии.
Ребятишки сначала самостоятельно разбираются в теме, а потом делают потрясающую презентацию-доклад на тему «Гравитация». Разумеется, во всем этом им помогает новый iPad.
Вот так тихо и скромно в компании показали свету очередную новинку.
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LIVE. Прямая трансляция презентации Apple 27 марта Голосовать 18 марта: пойдёте или нет? Теперь официально: WWDC 2018 состоится 4-8 июня
 Ещё 7 источников 
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