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Линекер: VAR отняла победу у сборной Англии
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Линекер: VAR отняла победу у сборной Англии 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер остался недоволен системой видеопомощи арбитрам (VAR), использованной в товарищеском матче между сборными Англии и Италии (1:1).
На 85-й минуте встречи главный арбитр Дэниз Айтекин воспользовался системой видеопомощи, чтобы назначить пенальти в ворота английской сборной, благодаря которому команда Италии смогла сравнять счёт.
«VAR привнесёт множество веселья в ЧМ-2018. Если таким образом система видеопомощи пытается нас наказать, то лучше, чтобы это случилось сейчас. Чистая и заслуженная победа, очевидно, была украдена у англичан», — написал Линекер в своём «Твиттере».
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