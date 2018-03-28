Линекер: VAR отняла победу у сборной Англии

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер остался недоволен системой видеопомощи арбитрам (VAR), использованной в товарищеском матче между сборными Англии и Италии (1:1).

На 85-й минуте встречи главный арбитр Дэниз Айтекин воспользовался системой видеопомощи, чтобы назначить пенальти в ворота английской сборной, благодаря которому команда Италии смогла сравнять счёт.

«VAR привнесёт множество веселья в ЧМ-2018. Если таким образом система видеопомощи пытается нас наказать, то лучше, чтобы это случилось сейчас. Чистая и заслуженная победа, очевидно, была украдена у англичан», — написал Линекер в своём «Твиттере».