«Дьяволы» насадили «орлов пустыни» на вилы. Бельгия разгромила соперника России

«Красные дьяволы» соскучились друг по другу

Сборная Бельгии была единственной из всех команд-участниц ЧМ, кто решил сыграть только один контрольный матч, поэтому встреча с Саудовской Аравией для нее стала первой в 2018 году. В связи с этим было особенно интересно, как будут выглядеть «красные дьяволы», которых третий крупный турнир подряд называют в числе скрытых фаворитов. Пока бельгийцам это звание оправдать не удавалось.

По матчу с Саудовской Аравией судить об уровне готовности бельгийцев нельзя, слишком велика была разница в классе. Уже в первом тайме хозяева забили два мяча, а могли и вовсе сделать счет крупным, если бы реализовали хотя бы половину своих шансов. Да и во втором изрядно покуражились у чужой штрафной — по голу на свой счет с разницей в минуту записали Миши Батшуайи и Кевин Де Брюйне.

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И все же кое-что оценить можно — тактическую расстановку и общекомандный настрой. Испанский специалист Роберто Мартинес сыграл 3-4-3 с Дрисом Мертенсом, Ромелу Лукаку и Эденом Азаром в линии нападения. Что до боевого настроя, то с ним тоже проблем не возникло — бельгийцы соскучились друг по другу и перед своими болельщиками играли в удовольствие. Тем более, что соперник не особо мешал.

Кого выделить у аравийцев? Только если вратаря

У Сборной Саудовской Аравии главный тренер — также испанец, Хуан Пицци, которого сложно назвать приверженцем оборонительного футбола. Да и в азиатской зоне, где аравийцы фавориты, в этом нет нужды. Пицци не стал переходить на оборонительную схему, а лишь сместил акценты в привычной для команды расстановке — 4-3-3.

Если в матче против Украины «орлам пустыни» повезло, и они «отскочили» (1:1), то против куда более мастеровитых бельгийцев рассыпались уже к 13-й минуте, когда Лукаку открывал счет. Выделить у «зеленых» можно разве что вратаря Фаваза Аль-Куарни, не позволившего в первом тайме сделать счет более крупным. В перерыве, чтобы не травмировать его психику, Пицци голкипера заменил, но участь сменщика была не лучше.

Отметим, что сборной России атакующий настрой саудитов на руку, поскольку класс соперника ниже нашего, и в игре на встречных курсах у нашей команды больше шансов.

Лукаку бьет слабым

Уже много сказано о том, что что нападающий « Манчестер Юнайтед », как падальщик, забивает только слабым. И гол в ворота «Ливерпуля» его фанатами теперь преподносится, как событие мирового масштаба — мол, вот, видите, он и грандам может забивать! И не важно, что «Ливерпуль» из тех грандов, что не об обороне пекутся. Вот и дубль в ворота саудитов укладывается в эту концепцию.

Хотя вообще-то в сборной Бельгии у Лукаку очень мощная статистика — 33 гола в 66 матчах. Причем, он забивает уже в шести играх сборной, в которых принимает участие, подряд. В 2017 году он забил Гибралтару (3), Греции, Кипру, Мексике (2) и Японии и вот теперь оформил дубль в ворота саудитов. Правда, все же грандов мирового футбола, с какими играла, например, сборная России, среди этих команд нет.

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Крепость во владениях Миньоле

Пять же — по этому матчу делать далекоидущие выводы не стоит, однако нельзя не отметить уверенную игру бельгийцев в обороне. Подбор исполнителей у Мартинеса, конечно, впечатляет — в основе вышли Тоби Алдервейрелд , Кенсан Компани и Ян Вертонген , а в перерыве появился Томас Вермален . Фантастическая роскошь, особенно на фоне кадровых проблем сборной России.

В отчетной встрече центр обороны бельгийцев выглядел железобетонным и осечек практически не допускал.

Возвращение Наингголана

В последний раз полузащитник «Ромы» выходил на поле в форме сборной Бельгии июне 2017 года, и с тех пор он пропустил семь встреч (и только две из них из-за травмы). Девять месяцев назад он провел 45 минут в товарищеском матче с Чехией, после чего из состава команды выпал.

Основной причиной тому стала даже не игра хавбека, а его поведение за пределами футбольного поля — клубы, тусовки, курение и все в таком роде. Вроде как наставнику римлян Лучано Спаллетти удалось заставить Наингголана взяться за ум, и вот теперь он вновь получил вызов в сборную. Хотя в матчах за клуб не впечатлил. Как, впрочем, и в отведенные полчаса. Так что ему приезд в Россию совсем не гарантирован.

Бельгия — Саудовская Аравия — 4:0 (2:0)

Голы: Лукаку, 13 — 1:0. Лукаку, 39 — 2:0. Батшуайи, 77 — 3:0. Де Брейне, 78 — 4:0.

Бельгия: Миньоле, Алдервейрелд, Компани (Вермален, 46), Вертонген, Менье, Де Брейне ( Мусса Дембеле , 84), Витсель, Феррейра-Карраско (Лимбомбе, 46), Азар (Наингголан, 59), Лукаку (Миральяс, 79), Мертенс (Батшуайи, 59).

Саудовская Аравия: Аль-Куарни (Аль-Оваис, 46), Хасави, Аль-Харби, Мавсави (Джахфали, 86), Фаллах (Аль-Шахрани, 46), Аль-Джассим (Аль-Хаибри, 82), Аль-Мугахви, Отайф, Аль-Доссари, Аль-Муваллад (Аль-Шехри, 69), Аль-Сахлави (Аль-Машер, 54).

27 марта. Брюссель. Стадион «Руа Бодуэн».