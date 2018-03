Уэбер сыграл 25 матчей с трещиной в ноге

Защитник «Монреаля» Ши Уэбер признался, что давно получил травму, из-за которой в итоге выбыл до окончания сезона. 32-летний канадец травмировался в самом начале сезона, но играл до 16 декабря, забросив 6 шайб и сделав 10 резульатитвных передач в 25 матчах. Хоккеист признал, что это было не совсем правильно, так как в последствии у него появились проблемы с ухожилием. Уэбер уверен, что вернется в строй к предсезонной подготовке.

Shea Weber rencontre les médias, avec son moyen de transport temporaire. Shea Weber addresses the media, via his temporary mode of transportation. #GoHabsGo pic.twitter.com/3V4vGWJYd4

— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 27 марта 2018 г.