Сотрудник предприятия Соколиной горы получил благодарность от мэра столицы

Александр работает на универсальных фрезерных и токарных станках. Он обучил воспитанников факультета машиностроения Московского политехнического университета. Воспитанник сотрудника «Салюта» Виктор Рыжов, студент, выиграл медальон за профессионализм на международном инженерном соревновании WorldSkills-2017 в Абу-Даби (ОАЭ), успешно выполнив задание по выточке абстрактных деталей по заданным чертежам.

Сам Александр тоже участвовал в конкурсах профмастерства. Благодаря успешному выступлению на одном из них, токарь получил 6-й разряд сразу после 4-го. Теперь Целищеву предстоит готовить группу кандидатов в состав сборной России на чемпионате мира в 2019 году в Казани.

Фото: предоставлено АО «НПЦ газотурбостроения „Салют“.