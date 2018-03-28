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Сотрудник предприятия Соколиной горы получил благодарность от мэра столицы
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Сотрудник предприятия Соколиной горы получил благодарность от мэра столицы 

Управа района Соколиная гора 46 минут назад
Токарь шестого разряда АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» Александр Целищев получил благодарность от мэра Москвы Сергея Собянина.
Александр работает на универсальных фрезерных и токарных станках. Он обучил воспитанников факультета машиностроения Московского политехнического университета. Воспитанник сотрудника «Салюта» Виктор Рыжов, студент, выиграл медальон за профессионализм на международном инженерном соревновании WorldSkills-2017 в Абу-Даби (ОАЭ), успешно выполнив задание по выточке абстрактных деталей по заданным чертежам.
Сам Александр тоже участвовал в конкурсах профмастерства. Благодаря успешному выступлению на одном из них, токарь получил 6-й разряд сразу после 4-го. Теперь Целищеву предстоит готовить группу кандидатов в состав сборной России на чемпионате мира в 2019 году в Казани.
Фото: предоставлено АО «НПЦ газотурбостроения „Салют“.
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