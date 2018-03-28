Мойя: у Кирьоса есть все задатки для успешного выступления на «мэйджоре»

Экс первая ракетка мира Карлос Мойя оценил молодых теннисистов тура, которые в будущем способны добиться значимого успеха на турнирах «Большого шлема».

«На мой взгляд, потенциальные шансы на успех в турнире «Большого шлема» есть у Ника Кирьоса. У парня есть все задатки для успешного выступления. Ему необходимо справиться с давлением, которое усиливается на «мэйджоре». Важно иметь голову на плечах.