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Мойя: у Кирьоса есть все задатки для успешного выступления на «мэйджоре»
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Мойя: у Кирьоса есть все задатки для успешного выступления на «мэйджоре» 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Экс первая ракетка мира Карлос Мойя оценил молодых теннисистов тура, которые в будущем способны добиться значимого успеха на турнирах «Большого шлема».
«На мой взгляд, потенциальные шансы на успех в турнире «Большого шлема» есть у Ника Кирьоса. У парня есть все задатки для успешного выступления. Ему необходимо справиться с давлением, которое усиливается на «мэйджоре». Важно иметь голову на плечах.
На мой взгляд, Александр Зверев — на шаг позади Кирьоса, а Денис Шаповалов должен стать сильнее. Эти ребята немного опережают Чхун Хёна, который был близок к успеху на Australian Open», — сказал Мойя в интервью Corriere dela Sera.
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