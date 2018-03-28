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Звезды NBA записали ролик в память о чернокожем, которого убили полицейские
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Звезды NBA записали ролик в память о чернокожем, которого убили полицейские 

360tv.ru 43 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Знаменитые баскетболисты NBA записали ролик, в котором они призвали общество объединиться против произвола стражей правопорядка после того как в США полицейские убили чернокожего парня, приняв его смартфон за пистолет. Ролик со спортсменами опубликовал телеканал ABC News.
В воскресенье баскетбольная команда Sacramento Kings почтила память
22-летнего
Стифона Кларка, чернокожего парня, который был убит полицейскими 18 марта. Спортсмены надели футболки с лозунгом «Ответственность. Мы вместе» спереди и напечатанным на спине хэштегом #StephonClark.
«This is bigger than basketball»: NBA players from the Sacramento Kings, Boston Celtics speak out against the killing of Stephon Clark in a powerful PSA. https://t.co/OrcqIcK61Y pic.twitter.com/XBjkahY7vw
— ABC News (@ABC) 27 марта 2018 г.
В перерыве матча против команды Boston Celtics на экране над спортивной ареной был показан ролик, где члены обоих команд призвали зрителей избавиться от расистских предрассудков. Именно они зачастую становятся причиной гибели невинных людей.
«Этим трагедиям следует положить конец. Должна быть ответственность за поступки. Черные. Белые. Коричневые. Мы одинаковые. Это будет нелегко, но мы должны измениться», — сказали баскетболисты.
Чернокожие регулярно становятся жертвами напуганных полицейских, которые пускают в ход оружие. Но правоохранители — не единственная категория граждан, которая агрессивно настроена против людей с другим цветом кожи. 13 марта в Остине, штат Техас, неизвестные подбросили чернокожим и латиноамериканцам взрывные устройства,
из-за  чего погибли два человека.
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