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Требования к изготовлению бланков с текстом присяги гражданина России смягчены
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Требования к изготовлению бланков с текстом присяги гражданина России смягчены 

Парламентская газета 36 минут назад
Фото: Парламентская газета
Правила изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и бланков с воспроизведением Государственного герба России перестали действовать в отношении бланков с текстом Присяги гражданина. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 28 марта.
«Положения настоящего постановления не применяются в отношении бланка с текстом Присяги гражданина Российской Федерации, образец которого утверждён Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года», — говорится в поправке, которая внесена документом в правила.
Согласно требованиям, изготовление печатей и бланков с гербом могут осуществлять только полиграфические и штемпельно-гравёрные предприятия, имеющие сертификаты, подтверждающие возможность производства продукции должного качества. Кроме того, устанавливается, что изготовление печатей и бланков возможно только в рамках заказа федерального органа власти и организаций, наделённых отдельными государственно-властными полномочиями.
После вступления в силу постановления эти правила не распространяются на бланки присяги.
Закон о присяге для вступающих в гражданство России был принят летом 2017 года и вступил в силу с 1 сентября прошлого года. Согласно документу, отказ от присяги влечёт отмену решения о предоставлении гражданства.
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