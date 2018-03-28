Требования к изготовлению бланков с текстом присяги гражданина России смягчены

Правила изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и бланков с воспроизведением Государственного герба России перестали действовать в отношении бланков с текстом Присяги гражданина. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 28 марта.

«Положения настоящего постановления не применяются в отношении бланка с текстом Присяги гражданина Российской Федерации, образец которого утверждён Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года», — говорится в поправке, которая внесена документом в правила.

Согласно требованиям, изготовление печатей и бланков с гербом могут осуществлять только полиграфические и штемпельно-гравёрные предприятия, имеющие сертификаты, подтверждающие возможность производства продукции должного качества. Кроме того, устанавливается, что изготовление печатей и бланков возможно только в рамках заказа федерального органа власти и организаций, наделённых отдельными государственно-властными полномочиями.

После вступления в силу постановления эти правила не распространяются на бланки присяги.

Закон о присяге для вступающих в гражданство России был принят летом 2017 года и вступил в силу с 1 сентября прошлого года. Согласно документу, отказ от присяги влечёт отмену решения о предоставлении гражданства.