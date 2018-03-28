Бельгия — Саудовская Аравия — 4:0, Польша — Южная Корея — 3:2 (обзоры)

Смотрите видеообзоры товарищеских матчей, в которых Бельгия разгромила Саудовскую Аравию, а Польша взяла верх над Южной Кореей.