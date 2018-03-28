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Бельгия — Саудовская Аравия — 4:0, Польша — Южная Корея — 3:2 (обзоры)
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Бельгия — Саудовская Аравия — 4:0, Польша — Южная Корея — 3:2 (обзоры) 

Soccer News 37 минут назад
Фото: Soccer News
Смотрите видеообзоры товарищеских матчей, в которых Бельгия разгромила Саудовскую Аравию, а Польша взяла верх над Южной Кореей.
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