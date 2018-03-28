Монголия и САР Сянган договорились об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам 

Улан-Батор, 27 марта /Синьхуа/ — Монголия и САР Сянган /Китай/ подписали межправительственное соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы МИД Монголии.
Стороны будут расширять и углублять двустороннее сотрудничество по предупреждению преступности и борьбе с ней, совершенствовать оказание правовой помощи по уголовным делам. В рамках соглашения правоохранительные органы также будут сотрудничать по уголовным делам, в том числе в вопросах уголовного расследования, судебного разбирательства и судебного преследования.