Коллегия Минобороны обсудит подготовку к Главному военно-морскому параду

"28 марта в Москве под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России. В повестку заседания включены вопросы совершенствования работы с личным составом, реализации плана деятельности Северного флота, подготовка к проведению Главного военно-морского парада, а также вопросы совершенствования структуры органов военной полиции", — говорится в сообщении.

В заседании примут участие руководящий состав Вооруженных Сил РФ, а также представители органов государственной власти и общественных организаций.