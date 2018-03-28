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Коллегия Минобороны обсудит подготовку к Главному военно-морскому параду
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Коллегия Минобороны обсудит подготовку к Главному военно-морскому параду 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Коллегия Минобороны РФ под руководством главы российского военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу обсудит в среду в Москве подготовку к проведению Главного военно-морского парада, реализацию плана деятельности Северного флота и др. вопросы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
"28 марта в Москве под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России. В повестку заседания включены вопросы совершенствования работы с личным составом, реализации плана деятельности Северного флота, подготовка к проведению Главного военно-морского парада, а также вопросы совершенствования структуры органов военной полиции", — говорится в сообщении.
В заседании примут участие руководящий состав Вооруженных Сил РФ, а также представители органов государственной власти и общественных организаций.
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