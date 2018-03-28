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Посольство: Почти 160 стран не принимают на веру слова Мэй
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Посольство: Почти 160 стран не принимают на веру слова Мэй 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Большинство стран в мире не собираются принимать на веру утверждения британских властей о причастности РФ к инциденту в Солсбери. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря российского посольства в Лондоне.
Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, несмотря на ее убежденность в причастности Москвы к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, «придется представить все доказательства России, международному сообществу и британской общественности», отметили в диппредставительстве.
"Таково мнение почти 160 стран, которые не являются членами западного блока. Очевидно, что никто в остальном мире не примет британских слов на веру", — заявили в посольстве РФ.
Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта подверглись, по версии британских властей, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон заявил, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона отвергает все спекуляции на этот счет.
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