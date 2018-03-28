Посольство: Почти 160 стран не принимают на веру слова Мэй

Большинство стран в мире не собираются принимать на веру утверждения британских властей о причастности РФ к инциденту в Солсбери. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря российского посольства в Лондоне.

"Таково мнение почти 160 стран, которые не являются членами западного блока. Очевидно, что никто в остальном мире не примет британских слов на веру", — заявили в посольстве РФ.

Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта подверглись, по версии британских властей, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон заявил, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона отвергает все спекуляции на этот счет.