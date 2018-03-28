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Антон Миранчук: Два поражения кряду лично меня не загоняют в психологическую яму
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Антон Миранчук: Два поражения кряду лично меня не загоняют в психологическую яму 

Советский спорт 1 час назад
— Опасные моменты были, просто где-то надо было острее сыграть, — сказал Миранчук в эфире «Матч ТВ». — Думаю, вышло неплохо, но по-прежнему есть над чем работать. Игры с сильными соперниками придают уверенности.
Спасибо болельщикам, что пришли и поддержали нас. Почему не удалось продлить успешный отрезок во втором тайме? После гола надо было добавить, не хватило реализации, будем над этой проблемой работать.
Два поражения кряду лично меня не загоняют в психологическую яму, но тут все индивидуально. С такими командами интересно играть. Это лучше, чем выиграть у кого-то из слабых соперников, и все бы стали думать, что у нас все в порядке. А тут выявились минусы, будем работать.
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