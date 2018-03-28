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Лопетеги: «Испания добилась невероятного результата»
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Лопетеги: «Испания добилась невероятного результата» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Наставник сборной Испании Хулен Лопетеги прокомментировал разгромную победу над Аргентиной (6:1) в товарищеском матче.
"Это невероятный результат против сильной команды, которая играла в финале последнего мундиаля и в двух финалах Кубка Америки. Впрочем, у них отсутствовали некоторые важные футболисты.
Испания — фаворит ЧМ-2018? Если так считают, то это хорошо. Значит, мои подопечные заслужили такие разговоры своей игрой. Однако мы начнем турнир с нулем очков, мы еще ничего не выиграли", — цитирует тренера Cadena Cope.
Какая боль: Испания уничтожила Аргентину 6:1
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