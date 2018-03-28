Лопетеги: «Испания добилась невероятного результата»

Наставник сборной Испании Хулен Лопетеги прокомментировал разгромную победу над Аргентиной (6:1) в товарищеском матче.

"Это невероятный результат против сильной команды, которая играла в финале последнего мундиаля и в двух финалах Кубка Америки. Впрочем, у них отсутствовали некоторые важные футболисты.

Испания — фаворит ЧМ-2018? Если так считают, то это хорошо. Значит, мои подопечные заслужили такие разговоры своей игрой. Однако мы начнем турнир с нулем очков, мы еще ничего не выиграли", — цитирует тренера Cadena Cope.

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