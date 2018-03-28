Гол экс-игрока «Локомотива» помог Марокко обыграть Узбекистан

Сборные Колумбии и Австралии обошлись без голов в товарищеском матче (0:0). Колумбийцы имели шанс вырвать победу на последних минутах, но не смогли реализовать пенальти.

В другой встрече сборная Марокко выиграла у Узбекистана, забив два гол (2:0). Один из мячей на счету защитника Мануэла Да Кошты, который с 2011 по 2013 год выступал за «Локомотив».

Товарищеский матч

Колумбия — Австралия — 0:0 Нереализованный пенальти: Борха (К), 86 (вратарь).

Колумбия: Оспина, Сапата, Ариас, Мурильо (Мина, 53), Мохика, Агилар (Лерма, 46), Родригес (Морено, 83), Барриос, Урибе (Чара, 70), Фалькао (Борха, 46), Бакка (Искиэрдо, 75).

Австралия: Джонс (Вукович, 46), Бехич, Рисдон, Дегенек, Миллиган, Единак, Луонго (Ирвайн, 90+2), Рогич (Троиси, 83), Леки (Рукавица, 88), Юрич (Кэйхилл, 63), Наббут (Крус, 73).

Судья: Мэдли (Англия).

Лондон. Стадион «Крейвен Коттедж».

Марокко — Узбекистан — 2:0 (2:0)

Голы: Эль-Кааби, 4 (1:0). Да Кошта, 43 (2:0).

Марокко: Мунир (Тагнаути, 46), Да Кошта, Саисс (Нахири, 62), Хакими, Эль-Хаджам (Саиди, 81), Лабиад (Буфаль, 46), Фажр, Арит, Амрабат, Бамму (Зиеш, 72), Эль-Кааби (Азару, 62).

Узбекистан: Суюнов, Азамов, Ашурматов, Мухаммадиев, Мусаев (Хамробеков, 45+1), Зотеев (Комилов, 76), Сидиков (Шомуродов, 83), Алибаев (Шукуров, 69), Машарипов, Бикмаев (Мирзаев, 56), Рашидов (Абдухоликов, 56).

Предупреждения: Рашидов, 42. Ашурматов, 72. Фажр, 85.

Судья: Ндиай (Сенегал).

Касабланка. Стадион «Мухамед V».