Видаль провел 100-й матч за сборную Чили 

Товарищеский матч против Дании (0:0) стал для полузащитника Артуро Видаля 100-м в составе сборной Чили. Он с 2007 года выступает за национальную команду. На счету 30-летнего чилийца 23 гола в составе национальной команды, с которой он дважды выигрывал Кубок Америки.
¡Dos cracks alcanzan una marca histórica con #LaRoja! Felicitaciones Jean y @kingarturo23 por sus 100 partidos con la camiseta más hermosa del mundo. #VamosChile 🇨🇱⚽️ pic.twitter.com/RNS58nLUmi
— Selección Chilena (@LaRoja) 27 марта 2018 г.