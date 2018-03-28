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Линекер: видеоповторы отобрали у Англии чистую победу в матче с Италией
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Линекер: видеоповторы отобрали у Англии чистую победу в матче с Италией 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер раскритиковал систему видеопомощи арбитрам (VAR), которая была применена в контрольном матче между англичанами и командой Италии, передает "Советский спорт".
"VAR привнесет множество веселья в ЧМ-2018. Если таким образом система видеопомощи пытается нас наказать, то лучше, чтобы это случилось сейчас. Чистая и заслуженная победа, очевидно, была украдена у англичан", — написал Линекер в своем твиттере.
В конце матча главный арбитр Дэниз Айтекин использовал систему VAR, после чего принял решение назначить пенальти в ворота англичан. Итальянский нападающий Лоренцо Инсинье реализовал одинадцатиметровый и сравнял счет.
Ранее сообщалось, что сборные Англии и Италии сыграли вничью — 1:1.
Система видеопомощи арбитрам будет применена на матчах чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
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