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Российский футбольный судья поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам
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Российский футбольный судья поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Все, что помогает арбитрам, — хорошо. Если судья допускает ошибку, которая решает исход важного матча, то его карьере угрожает серьезная опасность. А разговаривать об этом будут еще очень долго. Таким образом, система VAR может спасти арбитра от таких неприятностей», — цитирует Карасева RT.
Арбитр надеется, что на чемпионате мира в России система будет работать эффективнее, чем раньше.
"Как судьи, так и руководство ФИФА понимают проблему. Главное — не терять темп игры. Если обращаться к VAR каждые пять минут, то это неправильно. Необходимо использовать систему точечно. Было достаточно времени, чтобы сделать шаг вперед, многое уже проанализировано", — добавил арбитр.
Ранее Карасев прокомментировал отбор судей на чемпионат мира 2018 года в России.
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