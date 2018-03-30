Российский футбольный судья поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам

«Все, что помогает арбитрам, — хорошо. Если судья допускает ошибку, которая решает исход важного матча, то его карьере угрожает серьезная опасность. А разговаривать об этом будут еще очень долго. Таким образом, система VAR может спасти арбитра от таких неприятностей», — цитирует Карасева RT.

Арбитр надеется, что на чемпионате мира в России система будет работать эффективнее, чем раньше.

"Как судьи, так и руководство ФИФА понимают проблему. Главное — не терять темп игры. Если обращаться к VAR каждые пять минут, то это неправильно. Необходимо использовать систему точечно. Было достаточно времени, чтобы сделать шаг вперед, многое уже проанализировано", — добавил арбитр.

Ранее Карасев прокомментировал отбор судей на чемпионат мира 2018 года в России.