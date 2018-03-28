Ещё
Виктория Завьялова: «Хочу поиграть в WNBA, но мне пока рано выставлять себя на драфт»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виктория Завьялова: «Хочу поиграть в WNBA, но мне пока рано выставлять себя на драфт» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Чемпионка мира в составе сборной России для игроков не старше 19 лет Виктория Завьялова заявила, что в какой-то момент хочет попробовать свои силы в женской НБА. При этом, по мнению баскетболистки, пока она не готова играть в сильнейшей лиге мира.
— Безусловно, у меня есть желание поиграть в WNBA, но пока мне рано выставлять свою кандидатуру на драфт, — цитируют "Известия" Завьялову. — Лично по моим ощущениям. Если ехать туда — надо быть готовой разрывать всех на паркете. Пока я не так уверена в своих силах.
Спорт-Экспресс: последние новости
Мемфис Депай: "Милан" – отличный клуб" Игорь Яновский: "Основная проблема нашей сборной в том, что футболисты выступают в России" Вебер сыграл 25 матчей с трещиной в ноге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции158
Черчесов оценил игру сборной с французами9
Тренер сборной Франции объяснил отказ от траурных повязок
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение