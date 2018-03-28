Виктория Завьялова: «Хочу поиграть в WNBA, но мне пока рано выставлять себя на драфт»

Чемпионка мира в составе сборной России для игроков не старше 19 лет Виктория Завьялова заявила, что в какой-то момент хочет попробовать свои силы в женской НБА. При этом, по мнению баскетболистки, пока она не готова играть в сильнейшей лиге мира.