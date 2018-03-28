Виктория Завьялова: «Хочу поиграть в WNBA, но мне пока рано выставлять себя на драфт» 

Чемпионка мира в составе сборной России для игроков не старше 19 лет Виктория Завьялова заявила, что в какой-то момент хочет попробовать свои силы в женской НБА. При этом, по мнению баскетболистки, пока она не готова играть в сильнейшей лиге мира.
— Безусловно, у меня есть желание поиграть в WNBA, но пока мне рано выставлять свою кандидатуру на драфт, — цитируют "Известия" Завьялову. — Лично по моим ощущениям. Если ехать туда — надо быть готовой разрывать всех на паркете. Пока я не так уверена в своих силах.