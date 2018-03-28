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Джанлуиджи Доннарумма: «Ничья на „Уэмбли“ добавит сборной Италии сил расти дальше»
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Джанлуиджи Доннарумма: «Ничья на „Уэмбли“ добавит сборной Италии сил расти дальше» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма после товарищеского матча с Англией (1:1) отметил, что ничья добавит итальянцам энтузиазма. Также он добавил, что верит в нынешний состав команды.
— Эта ничья добавляет нам энтузиазма, потому что этот результат после стольких трудностей добавляет нам мотивации развиваться, — цитирует Rai Sport Доннарумму. — У сборной Италии хороший состав, мы совершенствуемся, много работаем, поэтому этот результат на «Уэмбли» добавляет нам сил, чтобы идти дальше.
Англия — Италия
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