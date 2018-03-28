Льорис: Смолов произвел на меня впечатление сегодня

Вратарь сборной Франции Уго Льорис после товарищеского матча с командой России (3:1) отдал должное нападающему россиян Федору Смолову , сумевшему отличиться голом.

«Смолов — отличный игрок. Он один из тех футболистов, за которыми мы должны внимательно следить на предстоящем чемпионате мира.

Я знал, на что он способен, потому что смотрел видео с его играми, но он все равно произвел на меня впечатление сегодня: его движение на поле, обращение с мячом.

Он забил хороший гол, отлично открылся, нанес точный удар. Смолов обязательно поможет российской команде этим летом.

Думаю, у него есть все возможности, чтобы играть в любом большом клубе Европы. Ему нужно лишь продолжать работать и верить в свои силы.

Чемпионат мира — отличная возможность для него продемонстрировать все, на что он способен. Пользуясь случаем, желаю сборной России всего самого лучшего!», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».