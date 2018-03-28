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Начистоту: как Антон Лаврентьев относится к настойчивому вниманию поклонниц
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Начистоту: как Антон Лаврентьев относится к настойчивому вниманию поклонниц 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
WMJ.ru продолжает свою постоянную рубрику «Блиц-опрос». Мы задаем звезде несколько вопросов, на которые ей или ему придется ответить быстро, честно, а главное — остроумно! И вот тут-то мы и выясним, насколько хорошие у нашего героя реакция и чувство юмора.
Героем нашего нового выпуска стал экс-ведущий шоу «Орел и решка», участник проекта «Голос-6», актер и просто обаятельный парень Антон Лаврентьев. Этому красавцу пришлось ответить на наши каверзные вопросы и рассказать, как он относится к настойчивому вниманию поклонниц. Хочешь узнать, что из этого вышло? Тогда скорее жми на Play и смотри видео!
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Видео:Ксения Боенкова / WMJ.ru  Фото: Starface, Instagram
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