Начистоту: как Антон Лаврентьев относится к настойчивому вниманию поклонниц

WMJ.ru продолжает свою постоянную рубрику «Блиц-опрос». Мы задаем звезде несколько вопросов, на которые ей или ему придется ответить быстро, честно, а главное — остроумно! И вот тут-то мы и выясним, насколько хорошие у нашего героя реакция и чувство юмора.

Героем нашего нового выпуска стал экс-ведущий шоу «Орел и решка», участник проекта «Голос-6», актер и просто обаятельный парень Антон Лаврентьев . Этому красавцу пришлось ответить на наши каверзные вопросы и рассказать, как он относится к настойчивому вниманию поклонниц. Хочешь узнать, что из этого вышло? Тогда скорее жми на Play и смотри видео!

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Видео:Ксения Боенкова / WMJ.ru Фото: Starface, Instagram