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Городу Тутаеву хотят вернуть историческое название
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Городу Тутаеву хотят вернуть историческое название 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Городу, названному в честь героя-красноармейца Ильи Тутаева, могут вернуть историческое название — Романов-Борисоглебск.
Автором законодательной инициативы выступила Ярославская областная Дума.
По мнению органа, это будет содействовать сохранению географического названия как составной части исторического и культурного наследия народов России, а также патриотическому воспитанию молодого поколения города в целях познания истории родной земли. Инициаторы поясняют, что существующее в настоящее время наименование древнего города Тутаев отражает пережитую страной эпоху.
Вопрос о переименовании планируется рассмотреть в Комитете Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока 28 марта.
Ранее глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов неодобрительно высказывался об этой инициативе. Он считает, что «красноармейцы поступали правильно и заслуживают право быть увековеченными», и что надо не менять прошлое, а решать проблемы современности.
Напомним, что молодой красноармеец Илья Тутаев погиб в бою во время Гражданской войны в июле 1918 года. В том же году по инициативе местных властей город Романов-Борисоглебск переименовали в город Тутаев.
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