Волочкова пустилась в пляс после скорби о погибших в Кемерове

Сначала Брежнева, теперь и Волочкова туда же. Похоже, что знаменитостям плевать на чужое горе… Подписчики очень удивились, что в то время как в России скорбят о произошедшем в Кемерове, Волочкова выкладывает видео, как пляшет на танцульках, похоже на то, что чужие проблемы её совсем не волнуют… После того, как она опубликовала сообщение о трауре, через несколько часов появились другие фото и видео, на которых она развлекается со своим новым избранным. В заведении они танцуют, курят кальян и выглядят очень счастливыми. Кроме того, Анастасия предложила подписчикам поздравить её с счастьем. Люди не остались в стороне и набросились с критикой на Волочкова, обвинив её в лицемерии и бесчувственности. «Звёздам» часто бывает наплевать на чужие проблемы, может на то они и звёзды, что думают только о себе и всё мирское им чуждо?