Ещё
Волочкова пустилась в пляс после скорби о погибших в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волочкова пустилась в пляс после скорби о погибших в Кемерове 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Сначала Брежнева, теперь и Волочкова туда же. Похоже, что знаменитостям плевать на чужое горе… Подписчики очень удивились, что в то время как в России скорбят о произошедшем в Кемерове, Волочкова выкладывает видео, как пляшет на танцульках, похоже на то, что чужие проблемы её совсем не волнуют… После того, как она опубликовала сообщение о трауре, через несколько часов появились другие фото и видео, на которых она развлекается со своим новым избранным. В заведении они танцуют, курят кальян и выглядят очень счастливыми. Кроме того, Анастасия предложила подписчикам поздравить её с счастьем. Люди не остались в стороне и набросились с критикой на Волочкова, обвинив её в лицемерии и бесчувственности. «Звёздам» часто бывает наплевать на чужие проблемы, может на то они и звёзды, что думают только о себе и всё мирское им чуждо?
13 Новостей.ru: последние новости
Огромный НЛО, который высасывал энергию из Солнца сняли на видео В небе Камбоджи образовалась энергетическая дуга, которую никто раньше не видел Гигантский ягнёнок родился в Великобритании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции158
Черчесов оценил игру сборной с французами9
Тренер сборной Франции объяснил отказ от траурных повязок
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение