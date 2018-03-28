Ещё
Мосгорсуд подтвердил заочный арест ключевого фигуранта «кокаинового дела»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мосгорсуд подтвердил заочный арест ключевого фигуранта «кокаинового дела» 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РАПСИ
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Мосгорсуд в среду оставил в силе решение о заочном аресте Андрея Ковальчука, которого следствие считает организатором контрабанды аргентинского кокаина в Россию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сейчас Ковальчук задержан в Германии, властям которой предстоит решить вопрос о его экстрадиции в Россию.
"Решение о заочном избрании меры пресечения оставить без изменения", — огласил решение судья.
В ходе масштабной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.
По «кокаиновому делу» в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, поиск других фигурантов продолжается.
РИА Новости: последние новости
Власти помогут трудоустроиться работникам сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" Песков охарактеризовал страны, солидарные с Лондоном по "делу Скрипаля" Фоторепортер "Россия сегодня" провел мастер-классы в Белоруссии
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
ФИФА попытается найти расизм в матче Россия — Франция1
Названа причина эпидемии на Олимпиаде-2018
КХЛ избавилась от двух клубов
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ8
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение