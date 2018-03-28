Мосгорсуд подтвердил заочный арест ключевого фигуранта «кокаинового дела»

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости Мосгорсуд в среду оставил в силе решение о заочном аресте Андрея Ковальчука , которого следствие считает организатором контрабанды аргентинского кокаина в Россию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Сейчас Ковальчук задержан в Германии, властям которой предстоит решить вопрос о его экстрадиции в Россию.

"Решение о заочном избрании меры пресечения оставить без изменения", — огласил решение судья.

В ходе масштабной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.