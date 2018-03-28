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Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заочный арест в РФ Ковальчука по «кокаиновому» делу
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Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заочный арест в РФ Ковальчука по «кокаиновому» делу 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду проверит законность заочного ареста фигуранта дела о контрабанде более 360 кг кокаина из Аргентины в Россию Андрея Ковальчука, позднее задержанного и заключенного под стражу в Германии по запросу РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского районного суда, где выносилось решение о заочном аресте.
Сейчас Ковальчук содержится под стражей в Германии, решается вопрос о его экстрадиции в Россию. Фигурант свою вину отрицает.
Как ранее сообщала министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, Ковальчук «был хозяином, мозгом и главарем криминальной наркоорганизации», а его задержание означает, что возглавляемая им банда «полностью развалена».
В России арестовали трех фигурантов «кокаинового» дела — Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова и Али Абянова. Следственный департамент МВД России предъявил им обвинение по ч. 3 ст. 30 ("Покушение на совершение преступления"), п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда") и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств") в составе организованной группы.
Как сообщал ТАСС близкий к следствию источник, операция по задержанию фигурантов дела проходила на базе МИД в районе Кунцево на западе Москвы 13 декабря прошлого года. Там задержали Калмыкова и Худжамова, чуть позднее в тот же день у подъезда своего дома задержали и Абянова. Как пояснил источник, груз (в ходе совместной спецоперации спецслужб РФ и Аргентины кокаин заменили на муку) прибыл в Москву, и фигуранты дела поехали забирать его на базу МИД России. Адвокаты обвиняемых утверждают, что их клиенты были уверены, что едут забирать партию кофе, за которую предварительно перевели €50 тыс.
Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России 15 ноября 2017 года в отношении неустановленных лиц. В ходе совместной операции правоохранительных органов России и Аргентины по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков (более 360 кг кокаина) на европейский рынок, в качестве подозреваемых задержали граждан РФ и Аргентины. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия наркотиков, обнаруженная в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку. Трех человек задержали в России, в Аргентине — двоих, еще одного гражданина РФ — Андрея Ковальчука — арестовали в ФРГ.
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