Более 150 государств считают обвинения британцев в адрес РФ бездоказательными

Согласно словам пресс‐секретаря посольства РФ в Лондоне, правительства почти 160 стран, которые не состоят в «западном блоке», отметили необходимость предоставления Великобританией доказательств в причастности России к отравлению Скрипалей. Об этом сообщило РИА «Новости».

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премьер-министра. Нюансы могут меняться, но главное остается прежним. Даже если бы госпожа Мэй сказала, что она абсолютно уверена, что Россия несет ответственность за инцидент в Солсбери, она должна была бы представить все доказательства России, международному сообществу и британской общественности. Таково мнение почти 160 стран, не являющихся членами западного блока. Очевидно, что в более широком мире никто не воспринимает слова Британии как должное

пресс-секретарь

посольства РФ в Великобритании.

По данным СМИ, британский посол предоставил Москве презентацию, которая не содержала никаких доказательств, на основании которых можно сделать вывод об участии в отравлении бывшего полковника ГРУ российских спецслужб.

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