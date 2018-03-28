Согласно словам пресс‐секретаря посольства РФ в Лондоне, правительства почти 160 стран, которые не состоят в «западном блоке», отметили необходимость предоставления Великобританией доказательств в причастности России к отравлению Скрипалей. Об этом сообщило РИА «Новости».
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премьер-министра. Нюансы могут меняться, но главное остается прежним. Даже если бы госпожа Мэй сказала, что она абсолютно уверена, что Россия несет ответственность за инцидент в Солсбери, она должна была бы представить все доказательства России, международному сообществу и британской общественности. Таково мнение почти 160 стран, не являющихся членами западного блока. Очевидно, что в более широком мире никто не воспринимает слова Британии как должное
пресс-секретарь
посольства РФ в Великобритании.
По данным СМИ, британский посол предоставил Москве презентацию, которая не содержала никаких доказательств, на основании которых можно сделать вывод об участии в отравлении бывшего полковника ГРУ российских спецслужб.
Крупнейший в истории России дипломатический конфликт связан с решением свыше 25 стран-союзниц
НАТО отправить на родину более сотни российских дипломатов.
Государства, входящие в состав ЕС, а также несколько других стран, присоединились к Великобритании, которая пошла на подобный шаг, обвинив Россию в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей, бывшего полковника ГРУ и его взрослой дочери, которые жили в Лондоне. МИД РФ пообещал ответить на подобные действия своих зарубежных коллег.