Как мы им проиграли?! Испания уничтожила Аргентину, забив в Мадриде 6 голов

Сборная Испании дома разнесла в пух и прах команду Аргентины (6:1). О расхлябанности, разгильдяйстве и ужасе во плоти — в репортаже «Советского спорта».

НАШИ БЫВШИЕ СОПЕРНИКИ

С Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3) сборная России играла совсем недавно, в ноябре прошлого года. Если помните, те встречи стали первыми, в которых нашим парням противостояли топовые команды, входящие в пул фаворитов грядущего ЧМ-2018. В каждой — по две звезды на позицию, у каждой — славный тренер с разным бэкграундом, каждая — побеждала в мировом первенстве. И тут они сошлись на родине испанского, родного для обеих стран, языка, в столичном Мадриде на новеньком «Ванда Метрополитано».

САМПАОЛИ, ДОЛЖНО БЫТЬ, СГОРЕЛ СО СТЫДА

Коста открыл счет довольно быстро, тогда как несколькими минутами ранее Игуаин запорол два верных момента. Проникающую передачу на Диего на 11-метровую отправил Асенсио, после чего мимо Ромеро проткнул мяч форвард, но жестко с ним столкнулся и едва не выключил оппонента и не выключился сам. Колено в колено, жесть! И попробуйте только сказать, что в товарищеских матчах звезды не выкладываются. Ага, еще как! Вот так, ценой повреждения, на домашнем для себя стадионе Коста прошил ворота финалиста ЧМ-2014.

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Не нужно было обладать магическими способностями, чтобы понять: обе команды выкладывались куда лучше, чем в играх с Россией. Соперники стоили друг друга, да простят меня поклонники нашей национальной команды. Бешеные скорости, практически идеальная культура паса, интересная мысль — все смешалось и по-настоящему доставляло. Матч титанов, и не важно, что не официальный.

Тотально проиграли середину поля и полуфланги аргентинцы, разрывали их в течение десяти минут хозяева, что и привело к реализации одного из моментов. Асенсио на 27-й минуте получил мяч на правом фланге, прострелил на дальнюю штангу, где одинокий Иско сходу как следует зарядил в ворота и заставил Ромеро растянутся вдоль ленточки. Вне досягаемости мяч, вне досягаемости теперь Испания, а ведь прошла только треть матча. Месси угрюмо взглянул на происходящее с трибун и был таков. «Эх, надо было играть» — подумал, наверное, Лео. Возможно, эти же мысли посетили голову Сампаоли, связь между полузащитой и нападением у его команды отсутствовала. Тренер. Должно быть, сгорел со стыда. Но один со стандарта в самой концовке отквитать на удивление удалось: кросс Банеги с углового замкнул Отаменди. 2:1.

ЭТО ТОЧНО СБОРНАЯ АРГЕНТИНЫ?

И, кажется, негативно повлиял на аргентинцев гол Отаменди, поверили в себя они чересчур. Раскрылась игра после перерыва, в качели превратился футбол, и свежий Яго Аспас , выдернул на себя такого же свежего Вилли Кабальеро , тот отжал форварда на фланг и растянул время атаки. Защитники гостей вернулись на свои места слишком поздно, и Яго выкатил мяч набегающему Иско. Хавбек сходу пробил в полупустые ворота, голкипер опустошенными глазами проводил мяч в ворота. И через минуту случилось примерно то же самое: еще один провал в обороне, еще одно подключение из глубины и теперь гол забил Алькантара. Уноси!

Погодите, а это точно сборная Аргентины? Если бы не сомнительный фол, то и пятый мяч в ворота южноамериканцев засчитали. У гостей отсутствовала система, взаимосвязь логики, домашних заготовок и четкого применения индивидуального мастерства. Либо это все было стерто в пыль на расслабоне и по красоте играющими испанцами, либо — изначально безбожно забыто где-то в аэропорту Буэнос-Айреса.

И вишенка на торте как профнепригодность обороны гостей — заброс от де Хеа за спину оборонцам на Аспаса. Яго, идеально разобрался в простой ситуации, перекинув Кабальеро. Ну уберите вы уже этих защитников, Васин справился бы лучше, ей богу! Сразу же, через полминуты Отаменди привез еще один гол. Бесполезно описывать, как это было: еще ряд позиционных ошибок и тотальный крах команды Сампаоли. Что за расхлябанность, а? Вот так смотришь на сборную Аргентину и не понимаешь: как мы им проиграли?

Испания — Аргентина — 6:1 (2:1)

Голы: 1:0 — 12 Диего Коста, 2:0 — 27 Иско, 2:1 — 39 Отаменди, 3:1 — 52 Иско, 4:1 — 55 Алькантара, 5:1 — 73 Аспас, 6:1 — 74 Иско.

Испания: Де Хеа, Пике (Аспиликуэта, 72), Альба (Алонсо, 79), Карвахаль, Рамос, Иньеста (Сауль, 56), Коке, Асенсио, Алькантара (Парехо, 82), Иско (Васкес, 76), Диего Коста (Аспас, 46).

Аргентина: Ромеро (Кабальеро, 22), Рохо, Отаменди, Тальяфико, Маскерано (Павон, 56), Меса, Бустос (Меркадо, 62), Банега (Перес, 62), Биглия, Ло Чельсо (Акунья, 84), Игуаин (Мартинес, 59).

Предупреждения: Тальяфико (68), Иско (68), Меса (81), Рохо (87), Павон (89).