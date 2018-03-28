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Посольство: почти 160 стран не принимают на веру слова о причастности РФ к делу Скрипаля
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Посольство: почти 160 стран не принимают на веру слова о причастности РФ к делу Скрипаля 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ЛОНДОН, 28 марта. /ТАСС/. Подавляющее большинство стран в мире не собираются принимать на веру утверждения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о причастности России к инциденту в Солсбери. Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря посольства РФ в Лондоне, направленном в ТАСС вечером во вторник.
"Даже если госпожа Мэй говорит, что она абсолютно убеждена в том, что Россия несет ответственность за инцидент в Солсбери, ей придется представить все доказательства России, международному сообществу и британской общественности. Таково мнение почти 160 стран, которые не являются членами западного блока. Очевидно, что никто в остальном мире не примет британских слов на веру", — говорится в этом заявлении.
Отношение россиян к британскому народу остается позитивным, несмотря на политические трения и разногласия, возникшие из-за политики Лондона, отмечают в посольстве.
Как сообщила дипломатическая миссия, ее сотрудникам стало известно, что некоторых британских студентов, планирующих поездки в Россию, предупредили о «возможности антибританских настроений и агрессии». «Посольство хотело бы прояснить, что, несмотря на политические трения и разногласия, вызванные враждебной политикой правительства Великобритании, отношение россиян к британскому народу остается позитивным и гостеприимным», — говорится в заявлении.
"Британцам рады в России: тем, кто приезжает в туристических целях и в рамках культурного обмена, в качестве студентов и бизнесменов, а также, конечно, в качестве гостей чемпионата мира по футболу. Приезжайте и откройте для себя разницу между тем, как Россию изображают в Соединенном Королевстве, и какой она является на самом деле", — добавили в посольстве.
Матчи чемпионата мира по футболу в России пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Англия попала в группу G вместе со сборными Бельгии, Панамы и Туниса.
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.
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