Какая боль: Испания уничтожила Аргентину 6:1

В товарищеском матче сборная Испании принимала Аргентину.

Протокол игры

Испания

Аргентина

(1:0) Коста Диего 12'

(2:0) Иско Аларкон 27'

39' Отаменди Николас (2:1)

(3:1) Иско Аларкон 52'

(4:1) Тьяго Алькантара 55'

(6:1) Иско Аларкон 75'

Запасные: Рейна Пепе • Родриго Морено • Начо Игнасио • Родри Эрнандес • Кепа Аррисабалага • Арсальюс Альваро

27 марта. Стадион «Ванда Метрополитано» (Мадрид).

Несмотря на ожидания и предматчевые заверения Хорхе Сампаоли Лионеля Месси , как и против Англии, не оказалось даже в заявке на матч. Не было и Серхио Агуэро — на острие атаки вышел Гонсало Игуаин , также в старте появились Ло Сельсо, Банега и хавбек «Индепендьенте» Максимилиано Меса. У Испании состав был максимально боевой, если учитывать отсутствие Бускетса, который вообще не был вызван в сборную из-за травмы.

Первый момент во встрече случился на восьмой минуте у ворот испанцев. Меза классно ворвался в штрафную с фланга, прострелил на Игуаина, но Гонсало из шикарной позиции промазал по воротам. А через четыре минуты Испания ответила голом. Трехходовка игроков «Барселоны», «Реала» и «Атлетико» — Иньеста, Асенсио, Диего Коста — завершилась выходом последнего на свидание с Ромеро и точным ударом по воротам.

В середине первого тайма Аргентины потеряла вратаря — Серхио Ромеро получил травму и вместо него на поле появился Вилли Кабальеро . А уже через три минуты гости не использовали отличный шанс, чтобы сравнять счет, но Макс Мезе запорол выход один на один с де Хеа. За это команда Сампаоли была наказана чуть ли не в ответной атаке. Классная атака сборной Испании завершилась прострелом Асенсио на 11-метровую отметку, куда набежал Иско и легко забил. В этот раз — полностью «реаловский» гол.

Но уйти на перерыв, побеждая в два мяча, испанцы не смогли. Аргентинцы заработали штрафной на фланге, Банега классно подал в центр штрафной, где Отаменди выпрыгнул выше всех и классно пробил головой — 2:1. Но уже на седьмой минуте второй половины встречи Испания забила третий — Иньеста классным пасом нашел впереди Аспаса, Яго сделал классный пас в центр штрафной, который в одно касание сделал дубль. Не прошло и двух минут, как Кабальеро вынимал из ворот четвертый мяч. Иско получил мяч в свободную зону от Тьяго Алькантары, прошел в штрафную и покатил под удар партнерам. Аспас по мячу промахнулся, но тот идеально лег на ногу все тому же Тьяго Алькантаре.

Через несколько минут Аргентина едва не отыгралась — Отаменди после навеса с фланга головой попал в перекладину. Но это был лишь эпизод. Испания продолжила доминировать и вскоре забила пятый. Ужасная игра центральный защитников Аргентины после выноса Давида де Хеа от ворот, рывок Аспаса между двух центрбеков, выход и реализация один на один. Испанцы не собирались на этом останавливаться: буквально через минуту Отаменди грубо обрезался на своей половине, Аспас протащил мяч вперед, отпасовал на Иско, которому никто не помешал пробить из пределов штрафной.

До конца встречи Испания могла забит еще двушку, но решила, что и шести будет достаточно. На последних секундах встречи, как и подобает поединку с таким счетом, произошла небольшая драка, а лучше всего подчеркнул итог матча судья — он дал финальный свисток, когда на секундомере было 89:57.