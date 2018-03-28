Рейнгольд: «Заболотный и Нойштедтер — просто нули»

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал итоги товарищеского матча сборной России против Франции (1:3).

— Об игре:

Забили мяч — уже положительный момент, честно говоря. Я не думал, что мы забьём, и забили мы после хорошей комбинации. Но пропустили 3… Пускай болельщики делают выводы, в двух играх забит один мяч, а пропустили шесть, и это у себя дома… Правда, играли с сильными соперниками, с одними из сильнейших команд в мире. Но мы же хотим посмотреть, что из себя представляет наша сборная, и сегодня выглядели лучше.

Хочу сказать другое: нам не хватает игроков хорошего уровня. Были проблески, поскольку Франция — это не Бразилия, которая мне кажется более сильным оппонентом. Но мы должны показывать зубы и играть ответственнее у чужой штрафной. Попытки были, одна оказалась удачной, когда Смольников сделал потрясающую передачу на Смолова. Сдвиги есть, но результат плохой. Говорят, есть прогресс, но прогресса я не вижу, если мы будем забивать один и пропускать три. Прогресс заключается в том, чтобы наладить игру в обороне, чтобы не было таких выходов, чтобы не так выручал Лунёв, правда, позже допустивший сумасшедшую ошибку.

Сегодня россияне выглядели интересней, больше владели мячом и атаковали, но чтобы что-то создать такое… Думаю, ничего не сделали. Опять разочаровал Заболотный, просто ноль! Это просто беда!

Если говорить честно и откровенно — ноль! Так центральному защитнику играть нельзя. Центральный защитник в своей штрафной играет персонально и противнику не дать развернуться. Возьмите третий пропущенный мяч: соперник разворачивал их одних направо-налево. Да, Лунёв пустил «пенку», но разве можно давать расстреливать вратаря с убойной позиции?! Это ни в какие ворота не лезет! Это сборная, а не клуб. Так защитнику центральному играть нельзя, нужно поплотнее, но раз поплотнее не получается, значит, не успеваешь.

Согласен с комментарием Слуцкого о том, что многое зависит от класса футболиста. Но где их классных взять?! И это была товарищеская игра, а что будет, когда матч будет серьёзней… У меня двоякое впечатление от Нойштедтера. Вроде когда не атакует соперник — он и пас отдаст точный, но это сделаю и я. А вот когда нужно перехватить и игру прочитать… Посмотрите на пропущенный первый гол: по центру, Нойштедтер на пятой точке… Что тут скажешь… Жирная «двойкая»!

— О настроении в преддверии чемпионата мира:

Всё будет зависеть от того, кто будет в составе, от подготовки, от состояния игроков. Хотел бы, чтобы Черчесов огласил, вокруг кого он будет делать команду, но он молчит, как партизан. Нужно знать, вокруг кого он будет строить команду, чтобы ребята почувствовали внимание и доверие тренера. Это, как мне кажется, улучшит атмосферу в команде. Но сейчас всё непонятно. Тренеру нужно помочь, ведь ошибок уйма! Не хочу обижать футболистов, но некоторые из них недостойны национальной команды. Назову двух: Рауш и Заболотный! Почему тренер их взял?! Пусть ответит.