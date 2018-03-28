Линекер: «VAR украла у сборной Англии чистую победу»

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный аналитик Гари Линекер остался недоволен работой системы видеопомощи арбитрам (VAR) в товарищеском матче между английской командой и сборной Италии (1:1). На 85-й минуте встречи главный арбитр Дениз Айтекин использовал VAR, чтобы назначить пенальти в ворота английской сборной, благодаря которому итальянцы сравняли счет.

«VAR принесет множество веселья на ЧМ-2018. Если система видеопомощи пытается нас наказать таким образом, то лучше, чтобы это случилось сейчас. Чистая и заслуженная победа, очевидно, была украдена у англичан», — написал Линекер на своей странице в «Твиттере».