Ещё
Линекер: «VAR украла у сборной Англии чистую победу»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Линекер: «VAR украла у сборной Англии чистую победу» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный аналитик Гари Линекер остался недоволен работой системы видеопомощи арбитрам (VAR) в товарищеском матче между английской командой и сборной Италии (1:1). На 85-й минуте встречи главный арбитр Дениз Айтекин использовал VAR, чтобы назначить пенальти в ворота английской сборной, благодаря которому итальянцы сравняли счет.
«VAR принесет множество веселья на ЧМ-2018. Если система видеопомощи пытается нас наказать таким образом, то лучше, чтобы это случилось сейчас. Чистая и заслуженная победа, очевидно, была украдена у англичан», — написал Линекер на своей странице в «Твиттере».
SPORT24.ru: последние новости
Линекер: «VAR украла у сборной Англии чистую победу» Игнатьев: «Ошибки Граната и Нойштедтера говорят о том, что у сборной России не все хорошо в обороне» Стал известен стартовый состав сборной Франции на матч с Россией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции158
Черчесов оценил игру сборной с французами9
Тренер сборной Франции объяснил отказ от траурных повязок
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение