Курица из KFC оказалась символом расизма

На прошлой неделе популярная сеть закусочных KFC объединилась с Twitch и стримерами PUBG в специальной кампании по продвижению своего бренда в массы. В рамках данной кампании сервис, в частности, выпустил новый эмоут — полную фирменное ведерко жареных куриных кусочков.

Данный эмоут был особенно в тему в стримах PUBG, где символом победы является курица на ужин (winner, winner chicken dinner). Зрителям предлагалось спамить картинку и таким образом не только делать рекламу KFC, но и участвовать в розыгрыше приза — подарочной «закусочной» карты на $20. Однако что-то пошло не так. А точнее — все. Потому что новый эмоут немедленно получил расистский подтекст. То ли курица в Америке является символов еды для черных, то ли еще что-то, только вместо продвижения бренда KFC вышло продвижение неполиткорректной дискриминации. Разумеется, компания сильно на это обиделась, заявила, что никогда не имела и не будет иметь никакого отношения к расизму, и эмоут удалила. Но осадок остался.