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Российское посольство объявило город, где будет закрыто американское дипконсульство
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Российское посольство объявило город, где будет закрыто американское дипконсульство 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Российское посольство в Вашингтоне провело в соцсети опрос, в каком из российских городов ответно закрыть американское ведомство.
В понедельник, 26 марта, российское посольство в США объявило голосование на официальной странице в Twitter, чтобы пользователи выбрали город России, в котором будет закрыто американская дипмиссия в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов.
На выбор предлагались три города — Санкт-Петербург, Екатеринбург и Владивосток. Со значительным преимуществом победила Северная столица, набрав 47 процентов голосов.
Администрация США распорядилась закрыть российское консульство в Сиэтле. А где бы закрыли Генконсульство США вы, если бы вам предоставилась возможность это решать, — написали дипломаты в посте.
US administration ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK_Seattle. What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide
— Russia in USA (@RusEmbUSA) 26 марта 2018 г.
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