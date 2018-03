Российское посольство объявило город, где будет закрыто американское дипконсульство

Российское посольство в Вашингтоне провело в соцсети опрос, в каком из российских городов ответно закрыть американское ведомство.

В понедельник, 26 марта, российское посольство в США объявило голосование на официальной странице в Twitter, чтобы пользователи выбрали город России, в котором будет закрыто американская дипмиссия в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов.

На выбор предлагались три города — Санкт-Петербург, Екатеринбург и Владивосток. Со значительным преимуществом победила Северная столица, набрав 47 процентов голосов.

Администрация США распорядилась закрыть российское консульство в Сиэтле. А где бы закрыли Генконсульство США вы, если бы вам предоставилась возможность это решать, — написали дипломаты в посте.

US administration ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK_Seattle. What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide

— Russia in USA (@RusEmbUSA) 26 марта 2018 г.

