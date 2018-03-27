Заболотный: «Играя с лучшими, становишься лучшим»

Нападающий Зенита и сборной России Антон Заболотный прокомментировал результат матча Россия — Франция.

— Как Вам результат? Это самое главное?

— Да, результат — это самое главное. Он не положительный, он отрицательный. Но каким бы он ни был, мы лучше играли, чем в первой игре, на мой взгляд. Мы двигаемся вперёд, потому что играем с лучшими сборными мира, и на мой взгляд, мы прибавляем.

— Вам не кажется, что играть с лучшими сборными мира — не совсем правильно, а лучше — сыграть с равными соперниками? Отработать какие-то другие схемы, а то уже вторую игру мы без мяча.

— А вы думаете, если играть будем с равными сборными, а потом с такими, что будет? Лучше играть с более классным соперником, когда скорости на максимуме, чем будем играть со средними соперниками. В играх с лучшими командами чувствуются те самые высокие скорости, а потом в игре с менее сильными командами уже будешь по-другому себя чувствовать, будешь более раскованным. Играешь с лучшими — становишься лучшим.

— Какие для себя вынесли итоги, может кто-то из игроков запомнился?

— Положительные эмоции — это то, что до последнего не сдавались, хоть и пропустили гол на последних минутах. Было чувство, что мы можем сравнять, потому побежали вперёд. Соперник немного встал, но затем перестроился и забил гол. Мы не смогли додавить, но положительные моменты есть.

— 6:1 по итогам матчей…

— На нас всегда рушится критика. Это нормально в футболе. Надо справляться с этим. Либо ты профессионал, либо нет.

— Бразилия и Франция — это для нас непостижимый уровень?

— Если будем работать и играть с ними, будем к ним приспосабливаться, тогда будет всё хорошо. Вы же видели с Испанией 3:3. Мы можем с ними играть. было бы больше времени сыграться, 10 дней — маловато. После более длительного сбора будет и другой результат.

Сборная России потерпела второе поражение подряд в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира, проиграв Франции 1:3.