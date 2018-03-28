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Американский телеканал полтора часа транслировал, как кошка не могла слезть со столба
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Американский телеканал полтора часа транслировал, как кошка не могла слезть со столба 

Вести.Ru 1 час назад
Представители телеканала ABC15 из американского штата Аризона полтора часа транслировали в прямом эфире, как кошка по кличке Джипси пыталась слезть со столба электропередач, где несчастное животное провело несколько дней. К счастью, внимание СМИ спасло бедного питомца.
На опубликованных ниже кадрах запечатлена операция по спасению Джипси, которая началась вовсе не сразу. Некоторое время после начала трансляции местные жители просто наблюдали за попавшей в беду кошкой. Все действия животного комментировал сотрудник телеканала.
В какой-то момент люди начали звонить пожарным, чтобы те сняли кошку. Звонков оказалось так много, что представители экстренной службы попросили американцев перестать обрывать им телефон. Сотрудники службы 911 боялись пропустить другие важные сообщения.
Как ни странно, в итоге Джипси спасли не пожарные не пожарные, а местный житель, который принес лестницу. Кошка не пострадала.
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