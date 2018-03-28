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Два серебра и бронзу завоевали нижегородские теннисистки на первенстве Италии
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Два серебра и бронзу завоевали нижегородские теннисистки на первенстве Италии 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Два серебра и бронзу завоевали нижегородки Элизабет Абраамян и Любовь Тэнцер на открытом первенстве Италии по настольному теннису среди девушек до 16 лет, прошедшем в рамках мирового про-тура.
Как сообщает пресс-служба ГАУ НО «Центр спортивной подготовки», соревнования состоялись в Линьяно с 22 по 25 марта.
Абраамян и Тэнцер заняли второе место в составе команды. Кроме этого, Абраамян стала третьей в личном турнире, а в женском парном турнире среди юниорок до 19 лет в паре с Екатериной Зироновой дошла до 1/4 финала.
Напомним, три золота завоевали нижегородцы на первенстве ПФО по настольному теннису.
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