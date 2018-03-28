Два серебра и бронзу завоевали нижегородские теннисистки на первенстве Италии

Два серебра и бронзу завоевали нижегородки Элизабет Абраамян и Любовь Тэнцер на открытом первенстве Италии по настольному теннису среди девушек до 16 лет, прошедшем в рамках мирового про-тура.

Как сообщает пресс-служба ГАУ НО «Центр спортивной подготовки», соревнования состоялись в Линьяно с 22 по 25 марта.

Абраамян и Тэнцер заняли второе место в составе команды. Кроме этого, Абраамян стала третьей в личном турнире, а в женском парном турнире среди юниорок до 19 лет в паре с Екатериной Зироновой дошла до 1/4 финала.

Напомним, три золота завоевали нижегородцы на первенстве ПФО по настольному теннису.