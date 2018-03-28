Игорь Яновский: «Основная проблема нашей сборной в том, что футболисты выступают в России»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Яновский , выступавший во Франции за «Пари Сен-Жермен» и «Шатору», в интервью «СЭ» после товарищеского матча Россия — Франция (1:3) заявил, что российским игрокам необходимо уезжать в европейские клубы. По его мнению, основной проблемой национальной команды является то, что игроки выступают в России.

— Золотые слова. В чем основная проблема нашей сборной?

— В том, что футболисты выступают в России. Те же бразильцы даже не думали включать максимальные обороты — а наши все равно не успевали. Не умеют под давлением быстро принимать решения, сразу теряются. А почему? Да потому что в европейских чемпионатах совершенно другой темп и уровень сопротивления!

— Что же делать?

— Если ребятам надоело вариться в собственном соку, если действительно хотят прогрессировать — нужно уезжать в Европу. Прежде всего, это касается Головина, Миранчуков, Кузяева… (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Яновского // «Все очень плохо организовано». Болельщик, который попал на матч к перерыву // Ни результата, ни надежды. Сборная опять проиграла