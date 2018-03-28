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Игорь Яновский: «Основная проблема нашей сборной в том, что футболисты выступают в России»
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Игорь Яновский: «Основная проблема нашей сборной в том, что футболисты выступают в России» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший полузащитник сборной России Игорь Яновский, выступавший во Франции за «Пари Сен-Жермен» и «Шатору», в интервью «СЭ» после товарищеского матча Россия — Франция (1:3) заявил, что российским игрокам необходимо уезжать в европейские клубы. По его мнению, основной проблемой национальной команды является то, что игроки выступают в России.
— Золотые слова. В чем основная проблема нашей сборной?
— В том, что футболисты выступают в России. Те же бразильцы даже не думали включать максимальные обороты — а наши все равно не успевали. Не умеют под давлением быстро принимать решения, сразу теряются. А почему? Да потому что в европейских чемпионатах совершенно другой темп и уровень сопротивления!
— Что же делать?
— Если ребятам надоело вариться в собственном соку, если действительно хотят прогрессировать — нужно уезжать в Европу. Прежде всего, это касается Головина, Миранчуков, Кузяева… (Александр КРУЖКОВ)
Полностью интервью Яновского // «Все очень плохо организовано». Болельщик, который попал на матч к перерыву // Ни результата, ни надежды. Сборная опять проиграла
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