Ещё
Канте: путешествие в Россию было похоже на красивое кино
Далее:
Читайте также:
Ещё

Канте: путешествие в Россию было похоже на красивое кино 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Франции по футболу Н'Голо Канте поделился впечатлениями от пребывания в России.
"Никогда не раньше не бывал в вашей стране: ни на отдыхе, ни по футбольным делам. Это путешествие в Россию было похоже на красивое кино. Меня поразил Исаакиевский собор в центре города с огромным золотым куполом.
Также меня очень впечатлила замерзшая река. Как она называется? Нева? Вот на нее открывается очень красивый вид со стадиона: она вся белая из-за снега, который лег поверх льда! Я такого раньше никогда в жизни не видел. В общем, у меня остались только положительные впечатления от моего первого пребывания в России", — сказал Канте в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" Эльвирой Харуновой.
Ранее сообщалось, что сборная России на стадионе «Санкт-Петербург» потерпела поражение в матче с Францией со счетом 1:3.
Газета.Ru: последние новости
Линекер: видеоповторы отобрали у Англии чистую победу в матче с Италией Стал известен состав сборной России по футболу на матч с Францией Сборная Украины по футболу обыграла команду Японии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции158
Черчесов оценил игру сборной с французами9
Тренер сборной Франции объяснил отказ от траурных повязок
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Британцы раскрыли детали бойкота ЧМ-201861
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение