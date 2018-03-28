Канте: путешествие в Россию было похоже на красивое кино

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Франции по футболу Н'Голо Канте поделился впечатлениями от пребывания в России.

"Никогда не раньше не бывал в вашей стране: ни на отдыхе, ни по футбольным делам. Это путешествие в Россию было похоже на красивое кино. Меня поразил Исаакиевский собор в центре города с огромным золотым куполом.

Также меня очень впечатлила замерзшая река. Как она называется? Нева? Вот на нее открывается очень красивый вид со стадиона: она вся белая из-за снега, который лег поверх льда! Я такого раньше никогда в жизни не видел. В общем, у меня остались только положительные впечатления от моего первого пребывания в России", — сказал Канте в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" Эльвирой Харуновой.

Ранее сообщалось, что сборная России на стадионе «Санкт-Петербург» потерпела поражение в матче с Францией со счетом 1:3.