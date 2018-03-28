Ловчев — о невызове Денисова в сборную: «Черчесов разговаривает только сам с собой»

«Знаю, что на пресс-конференции Черчесова спросили про Денисова. Стас сказал, что он тренер и он решает, кого вызывать.

Это понятно. Моя позиция прежняя — надо использовать всех сильнейших. Читал, что Денисов показал себя в играх с «Атлетико», где «Локомотив» проиграл 1:8. Соответственно, зачем он нужен. Но Игорь показывает себя стабильно в «Локомотиве», который лидер всего сезона в России. Ведь Ерохин, которого поставили на игру с Францией, никакой не опорник.

При этом я понимаю, что если Денисов вдруг окажется в сборной, кардинально ничего не изменится. Тут дело в другом. Общий фон был бы другим. Это как с братьями Березуцкими. Вот, допустим, Кутепов с Васей выглядел бы куда увереннее. Но контакт у главного тренера с Березуцкими, и не только с ними, потерян.

А перед домашним чемпионатом мира должны были объединиться все! Со всеми надо было говорить, держать связь, предугадывать разное развитие событий, травмы… А так получается «Я главный тренер — я принимаю решения». То есть он сам с собой только разговаривает. Хорошо. Но тогда надо показать результат», — написал Ловчев в своей авторской колонке.