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Ловчев — о невызове Денисова в сборную: «Черчесов разговаривает только сам с собой»
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Ловчев — о невызове Денисова в сборную: «Черчесов разговаривает только сам с собой» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать в команду полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.
«Знаю, что на пресс-конференции Черчесова спросили про Денисова. Стас сказал, что он тренер и он решает, кого вызывать.
Это понятно. Моя позиция прежняя — надо использовать всех сильнейших. Читал, что Денисов показал себя в играх с «Атлетико», где «Локомотив» проиграл 1:8. Соответственно, зачем он нужен. Но Игорь показывает себя стабильно в «Локомотиве», который лидер всего сезона в России. Ведь Ерохин, которого поставили на игру с Францией, никакой не опорник.
При этом я понимаю, что если Денисов вдруг окажется в сборной, кардинально ничего не изменится. Тут дело в другом. Общий фон был бы другим. Это как с братьями Березуцкими. Вот, допустим, Кутепов с Васей выглядел бы куда увереннее. Но контакт у главного тренера с Березуцкими, и не только с ними, потерян.
А перед домашним чемпионатом мира должны были объединиться все! Со всеми надо было говорить, держать связь, предугадывать разное развитие событий, травмы… А так получается «Я главный тренер — я принимаю решения». То есть он сам с собой только разговаривает. Хорошо. Но тогда надо показать результат», — написал Ловчев в своей авторской колонке.
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