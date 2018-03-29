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Сёмин — о конфликте Черчесова и Денисова: у меня проблем с игроками не бывает
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Сёмин — о конфликте Черчесова и Денисова: у меня проблем с игроками не бывает 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал конфликт между полузащитником команды Игорем Денисовым и наставником сборной России Станиславом Черчесовым.
«Мирить Денисова и Черчесова не надо. Игорь — профессионал, который вовремя приходит на тренировки, очень хорошо тренируется и играет. Благодаря таким футболистам команда на первом месте. А в действия тренера сборной я не имею права вмешиваться. У меня проблем с игроками не бывает», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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