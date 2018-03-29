Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал конфликт между полузащитником команды Игорем Денисовым и наставником сборной России Станиславом Черчесовым.
«Мирить Денисова и Черчесова не надо. Игорь — профессионал, который вовремя приходит на тренировки, очень хорошо тренируется и играет. Благодаря таким футболистам команда на первом месте. А в действия тренера сборной я не имею права вмешиваться. У меня проблем с игроками не бывает», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.