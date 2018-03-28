«Хотел бы поблагодарить своих игроков за то, что они сделали. Мы разгромили команду с фантастической футбольной историей. Аргентинцы, между прочим, финалисты последнего чемпионата мира. В России мы начнем с нуля, но зато у нас будет уверенность в предстоящих матчах.
Мы решили в первом тайме выпустить Диего Косту, во втором поставили Яго Аспаса. Мы доверяем обоим форвардам.
Иско? Я не собираюсь говорить о решениях »Реала» и Зинедина Зидана. Я просто счастлив, что у нас есть такой футболист», — приводит слова Лопетеги Marca.