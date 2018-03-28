Ещё
Хулен Лопетеги: «Надеюсь, Иско будет доволен и игрой за „Реал“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хулен Лопетеги: «Надеюсь, Иско будет доволен и игрой за „Реал“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после победы над Аргентиной в товарищеском матче (6:1) отметил игру полузащитника Иско. Хавбек оформил хет-трик, после чего сказал, что ему больше нравится играть за сборную, чем за "Реал"​.
— Не собираюсь удивлять вас и рассказывать о том, чего хочу видеть от Иско, — цитирует L'Equipe Лопетеги. — Я рад, что он счастлив. Мы надеемся, что в ближайшие месяцы он также будет доволен и со своим клубом, чтобы мог с энтузиазмом и смирением подойти к чемпионату мира.
Испания — Аргентина
Спорт-Экспресс: последние новости
Гол и голевая передача Фарфана помогли Перу обыграть Исландию Черногория и Турция сыграли вничью, Дания и Чили голов не забили Бразилия после России обыграла Германию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесов оценил игру сборной с французами12
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Тренер сборной Франции объяснил отказ от траурных повязок
Соперник России на ЧМ проиграл Греции
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение