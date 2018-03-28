Хулен Лопетеги: «Надеюсь, Иско будет доволен и игрой за „Реал“

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после победы над Аргентиной в товарищеском матче (6:1) отметил игру полузащитника Иско. Хавбек оформил хет-трик, после чего сказал, что ему больше нравится играть за сборную, чем за "Реал" ​.

— Не собираюсь удивлять вас и рассказывать о том, чего хочу видеть от Иско, — цитирует L'Equipe Лопетеги. — Я рад, что он счастлив. Мы надеемся, что в ближайшие месяцы он также будет доволен и со своим клубом, чтобы мог с энтузиазмом и смирением подойти к чемпионату мира.

Испания — Аргентина