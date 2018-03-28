Кыргызстан впервые в истории завоевал путевку на Кубок Азии по футболу

Сборная Кыргызстана по футболу заняла первое место в своей отборочной группе, завоевав путевку на Кубок Азии, который пройдет в следующем году.

Накануне киргизские футболисты в рамках отборочного турнира Кубка Азии — 2019 в Бишкеке одержали победу над национальной командой Индии. Встреча завершилась со счетом 2:1. Таким образом, Кыргызстан впервые в истории получила право принять участие в финальной части престижного турнира.

Соперниками киргизских спортсменов в группе А отборочного турнира, помимо Индии, были команды Мьянмы и Макао. Кыргызстан занял первое место, набрав 13 очков. Второе место у индийской команды. Она также обеспечила себе участие в Кубке Азии-2019.

Финальный раунд Кубка Азии пройдет в следующем году в ОАЭ с 5 января по 1 февраля.

Поль Погба. Напомним, накануне сборная России в товарищеском матче уступила французам. Игра, прошедшая во вторник в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:3. Единственный мяч у россиян провел Федор Смолов . У французов дубль сделал Килиан Мбаппе, один гол забил полузащитник « Манчестер Юнайтед

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