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Кыргызстан впервые в истории завоевал путевку на Кубок Азии по футболу
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Кыргызстан впервые в истории завоевал путевку на Кубок Азии по футболу 

Мир24 2 часа назад
Сборная Кыргызстана по футболу заняла первое место в своей отборочной группе, завоевав путевку на Кубок Азии, который пройдет в следующем году.
Накануне киргизские футболисты в рамках отборочного турнира Кубка Азии — 2019 в Бишкеке одержали победу над национальной командой Индии. Встреча завершилась со счетом 2:1. Таким образом, Кыргызстан впервые в истории получила право принять участие в финальной части престижного турнира.
Соперниками киргизских спортсменов в группе А отборочного турнира, помимо Индии, были команды Мьянмы и Макао. Кыргызстан занял первое место, набрав 13 очков. Второе место у индийской команды. Она также обеспечила себе участие в Кубке Азии-2019.
Финальный раунд Кубка Азии пройдет в следующем году в ОАЭ с 5 января по 1 февраля.
Напомним, накануне сборная России в товарищеском матче уступила французам. Игра, прошедшая во вторник в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:3. Единственный мяч у россиян провел Федор Смолов. У французов дубль сделал Килиан Мбаппе, один гол забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.
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