В Красноярске пройдет чемпионат по робототехнике для школьников

RoboCup — ежегодное международное робототехническое соревнование. В Красноярском крае чемпионат проводится во второй раз.

Региональный этап турнира включает соревнования роботов в трех лигах RoboCupJunior OnStage (шоу с роботами), RoboCupJunior Rescue Line (соревнования роботов-спасателей), RoboCup Soccer (футбол роботов) и проводится в двух возрастных группах (7-11 лет, 12-18 лет). Каждая из команд состоит из двух участников.

Соревнование в лиге RoboCupJunior OnStage включает 1-2 минутное выступление автономных роботов, разработанных, построенных и запрограммированных командой. В лиге роботов-спасателей RoboCupJunior Rescue Line: автономному роботу необходимо, двигаясь вдоль линий на полигоне, составленном из плиток, преодолеть препятствия, найти пострадавших и доставить их в пункт эвакуации. В лиге RoboCup Soccer будут состязаться команды роботов в футбольном матче с использованием мяча с инфракрасным излучением..

Чемпионат пройдет в краевом дворце пионеров *ул. Конституции СССР, д. 1).

Победители старшей возрастной группы войдут в сборную Красноярского края для участия в Открытом Российском этапе чемпионата RoboCup Russia Open 2018 (Томск). Мировой финал RoboCup 2018 пройдет в Монреале.