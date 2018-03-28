Сергей Толчинский — о своей карьере, «Каролине», ЦСКА и будущем

Воспитанник ЦСКА поделился впечатлениями от сезона в АХЛ и мыслями о возможном возвращении в Россию.

«Не пойму, почему меня не хотят обменять»

— Ваш последний матч в АХЛ датирован 13 марта, после чего не было никакой информации. Травма? — Да, у меня была травма ноги, но уже всё зажило, чувствую себя отлично, набираю форму, готовлюсь к плей-офф.

— «Шарлотт Чеккерс», за который вы выступаете, попадает в плей-офф, а вы можете набрать больше очков, чем год назад. Как оценили бы нынешний сезон? — Всегда сам от себя ожидаешь большего. Сезон выдаётся тяжёлый, так как пропустил много игр из-за травмы. Статистикой в этом сезоне я недоволен, но если учесть моё игровое время, то результат хороший.

— 7 апреля будет несколько грустная дата — один год с тех пор, как вас последний раз вызывали в «Каролину». Что вам говорят в главной команде? — На самом деле, ничего особенно не говорят. Во время дедлайна несколько команд НХЛ проявили конкретный интерес ко мне. Но «Каролина» ответила отказом, заявив, что сама заинтересована во мне. Тем не менее вызов в первую команду мне всё ещё не поступил.

— Это очень странно, если учесть, что у вас заканчивается контракт с «ураганами». — Да, это так. Но сейчас я об этом не думаю. У меня есть контракт, и я обязан его выполнять в любой ситуации.

— Возможно, на сделку повлияло то, что у «Каролины» поменялся владелец, а Рон Фрэнсис покинул пост генерального менеджера? — Это было уже после дедлайна. Вопрос о моём переходе в другие клубы НХЛ поднимался не раз, но «Каролина» всегда отвечала отказам, заявляя о своей заинтересованности во мне. В прошедший дедлайн произошло то же самое.

«Те, кто поиграл в НХЛ, говорят, что в фарм-клубе играть труднее»

— В то же время Валентин Зыков смог дождаться вызова и прекрасно себя проявил в НХЛ, набрав 5 очков в четырёх матчах. — Валя — большой молодец. Это его команда, он очень хорошо подходит под систему Каролины, он сам очень хороший хоккеист. Можно сказать, что ему повезло, что он попал именно в «Харрикейнз». Должно очень многое совпасть, чтобы была возможность проявить себя, ты должен подойти к игровой системе, найти контакт с тренером.

— Каждый год вы неплохо проявляли себя, забивали в тренировочном лагере «Каролины» и неплохо смотрелись, когда вас «поднимали» в главную команду. Но в итоге всё равно отправляли в фарм-клуб. В чём причина? — Когда меня «поднимали» в НХЛ, то в тех матчах, которые я сыграл, проявил себя очень хорошо. За четыре игры сделал две голевые передачи. После каждой из этих игр ко мне подходили тренеры и менеджеры «Каролины», отмечая, что сыграл здорово.

— В России не так хорошо знают АХЛ. Есть стереотипы, что это лига этаких дуболомов, где играют в простой силовой североамериканский хоккей. Что вы можете сказать на этот счёт? — На самом деле здесь есть много талантливых и техничных ребят. Но далеко не у всех получается справиться с психологическим давлением. Тяжело, когда ты показываешь результат, а тебя всё равно не «поднимают». В любом случае хоккей в АХЛ отличается от того, что есть в НХЛ. Из тех, кого «опускают» в фарм-клуб, многие говорят, что в НХЛ играть легче. Всё равно там хоккей поумнее. Очень многое ведь от партнёров зависит.

— Вам, как хоккеисту негабаритному, в АХЛ, наверное, особенно непросто. — Не то чтобы трудно, но многое зависит от тактики, игровой системы. Да и везение необходимо.

«Возвращения в Россию не исключаю, но говорить об этом ещё рано»

— Недавно прошла информация о том, что вы готовы вернуться в Россию. Это правда? — Если честно, я не знаю, откуда пошла эта информация, поскольку о возвращении в Россию я ещё не думал и ни с кем не говорил на эту тему. Поэтому когда увидел новость, то очень удивился. У меня сейчас все мысли о сезоне и подготовке к плей-офф, так что рано ещё говорить о переходах. Кроме того, летом возможны обмены с моим участием. Поэтому ни о каком возвращении в Россию я ещё не думал, хотя такой вариант не исключаю. КХЛ — это отличная, сильная лига. Я и за ЦСКА слежу, достаточно часто смотрю матчи, в том числе в плей-офф. — В НХЛ ещё остаётся около 10 матчей в регулярном чемпионате — шанс на вызов ещё есть. — Да, меня всё время «поднимали» в концовке. Надеюсь, что и в этот раз меня вызовут в «Каролину». — Президент ЦСКА Игорь Есмантович сказал в интервью «Чемпионату», что клуб заинтересован в возвращении всех своих воспитанников на родину. — Да, я это прочитал, это очень приятно. — Со своими бывшими партнёрами по серебряной «молодёжке» сезона-2014/15 — Голышевым, Гавриковым — общаетесь? — Общаюсь, но больше с теми, кто играет в Северной Америке — Барбашёвым, Маминым. — А не было ли обидных мыслей, глядя на то, как тот же Голышев стал одним из лидеров «Автомобилиста», играл за сборную на Евротуре, а Гавриков и вовсе стал олимпийским чемпионом? — Зависти не было. Наоборот, я очень рад за этих ребят. С Гавриковым мы всё время бились друг против друга в детстве, он играл за «Локомотив», Голышев тоже очень хороший хоккеист. Мне приятно, что они добились успеха. — Возвращение — сложный шаг с точки зрения психологии. Не у всех получается проявить себя после Северной Америки. Нет ли опасений на этот счёт? — Я в себе полностью уверен. Однако должен повторить, что о возвращении в Россию я пока не думал и на сегодняшний момент полностью сосредоточен на интересах команды, с которой у меня действующий контракт.

«Зыков три месяца лидирует в споре снайперов АХЛ, но его «подняли» только сейчас»

— Вернёмся к «Каролине». У команды уже давно серьёзные проблемы с посещаемостью, а постоянно полупустые трибуны увеличивают риск переезда команды. Дела действительно обстоят неважно? — Со зрителями в «Каролине» и правда проблема. Не скажу, чтобы были прямо пустые трибуны, но народу не много — процентов 30-40 от максимальной заполняемости стадиона. Новый владелец пытается исправить ситуацию, но всё равно это непросто.

— А у «Шарлотт» как с этим дело обстоит? — У нас иногда бывает много народу. Иной раз, когда есть хорошие, важные матчи по выходным, то собирается полный стадион. Но в большинстве случаев зрителей тоже не густо.

— Недавно голкипер «Чеккерс» Алекс Неделькович забил победный гол в матче АХЛ, причём это была уже не первая его заброшенная шайба в его карьере. В команде это как-то отмечали? — Да, у всех была особая радость, об этом голе говорили, наверное, неделю во всех СМИ. Это что-то особенное, подобное нечасто удаётся увидеть — это было классно.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Шарлотт Чеккерс».

— Чтобы обратить на себя внимание руководства основной команды, игроку фарм-клуба нужно забивать, набирать очки. Но есть и хоккеисты, которые годами играют в АХЛ, и они почти не известны… — Да, но они, как правило, не очень молодые. Возрастные хоккеисты могут набирать по очку за игру, но вряд ли их станут «поднимать», это редкие случаи. В основном следят за молодыми, но и в отношении молодёжи многое зависит от руководства. Взять того же Валю Зыкова, который уже три месяца лидирует в споре снайперов АХЛ, а его «подняли» только сейчас.

— Тот факт, что вы не были задрафтованы, мешает вашей карьере за океаном? — Трудно сказать. Людям, которые были выбраны в первом раунде, всегда дают шанс проявить себя в НХЛ. Но дальше первого раунда я не думаю, что это имеет значение — будь то второй, третий раунд, либо вообще отсутствие на драфте. Есть игроки, которых никогда не драфтовали, но они успешно заиграли в НХЛ.

— Но таковых не очень много… — Да, но и процент задрафтованных, которые стали твёрдыми игроками НХЛ, далёк от 100.

«ЦСКА — родной дом, но в Америке я ещё не всё сказал»

— Вам в этом плане всё время приходится преодолевать сопротивление. Вы уехали в лигу Онтарио, затем был лагерь новичков в который вас пригласили ещё неподписанным, и лишь затем удалось дебютировать в Национальной хоккейной лиге. — Да, плавного движения не получалось. Всё время были и подъёмы, и спады, но так происходит у очень многих игроков. Как правило, не бывает так, что всё время двигаешься вверх. Нужно преодолевать трудности, убеждать тех, кто в тебе сомневается.

— Насколько это трудно психологически? — Руки не опускаю, это точно. Мне ещё 23 года, я ещё молодой, а многие начинали становиться успешными намного позже. Наоборот, это придаёт стимул доказывать. В том числе и самому себе. Уверен, что в Северной Америке я ещё не всё показал, на что способен. Как отмечал выше, есть команды НХЛ, которые заинтересованы в моём обмене. У тех, кого меняют, обычно идёт подъём в новой команде, получается выйти на новый уровень и хорошо себя проявить, раскрыться, таких примеров очень много. Так что посмотрим, что будет летом.

— Если вас «поднимут» на концовку регулярного чемпионата в «Каролину», это не помешает вам успешно выступить за «Шарлотт» в плей-офф? — Помешать вряд ли помешает, скорее даже наоборот это придаст уверенности. Если дадут шанс, я буду очень рад, буду стараться проявить себя. Что касается плей-офф в АХЛ, то у нас очень хорошая команда и есть все шансы далеко пройти. Хотя и соперники сильны.