Лайнсмен матча НХЛ покинул лед на носилках после столкновения с Коннором Макдэвидом

Лайнсмен матча регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Коламбусом» Стив Бартон покинул лед на носилках после столкновения с игроком «Ойлерз» Коннором Макдэвидом

"Коламбус" во вторник одержал волевую победу над «Эдмонтоном» со счетом 7:3. В первом периоде Макдэвид в борьбе с защитником «Коламбуса» Заком Веренски сбил с ног линейного арбитра, который при падении ударился головой о лед. Видеозапись эпизода доступна на канале Sportsnet в YouTube.

Бартон не смог подняться на ноги и покинул лед на носилках. По сообщению Sportsnet, арбитр был доставлен в больницу.