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Лайнсмен матча НХЛ покинул лед на носилках после столкновения с Коннором Макдэвидом
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Лайнсмен матча НХЛ покинул лед на носилках после столкновения с Коннором Макдэвидом 

Р-Спорт 1 час назад
Лайнсмен матча регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Коламбусом» Стив Бартон покинул лед на носилках после столкновения с игроком «Ойлерз» Коннором Макдэвидом.
"Коламбус" во вторник одержал волевую победу над «Эдмонтоном» со счетом 7:3. В первом периоде Макдэвид в борьбе с защитником «Коламбуса» Заком Веренски сбил с ног линейного арбитра, который при падении ударился головой о лед. Видеозапись эпизода доступна на канале Sportsnet в YouTube.
Бартон не смог подняться на ноги и покинул лед на носилках. По сообщению Sportsnet, арбитр был доставлен в больницу.
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