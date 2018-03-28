Шинин: многие смеялись, когда «Трактору» поставили задачу выйти в полуфинал

Многие смеялись, когда хоккеистам «Трактора» поставили задачу выйти в финал плей-офф Восточной конференции КХЛ, но команда доказала, что способна на это, заявил капитан челябинцев Александр Шинин

"Трактор" во вторник в Уфе со счетом 2:1 обыграл «Салават Юлаев» в седьмом матче полуфинальной серии Восточной конференции. В следующем раунде «Трактор» сыграет против казанского «Ак Барса».

"Эмоции переполняют! Мы до конца верили друг в друга, и нам удалось выйти в финал Востока. Хотя если вспомнить, то, когда в начале сезона нам президент клуба поставил задачу выйти в финал конференции, очень многие смеялись и говорили: «Вы чего народ-то смешите?». Но работой и своим дружным коллективом мы доказали, что способны на это. И не только на это", — сказал Шинин в интервью РИА Новости

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